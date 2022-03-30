Шла домой, а оказалась в подвале – коммунальные беды в Мурманске

«Земля» неожиданно ушла из-под ног у жительницы Мурманска! В доме на улице Карла Либкнехта, 21/22 обрушился лестничный пролёт. Удивительно, но коммунальная беда случилась не только там, но и в подъезде многоэтажки по улице Капитана Буркова, 29. Тревогу в социальных сетях забили жильцы, которые боятся за своё здоровье – они просят помощи, но пока что ждать её неоткуда.

На месте происшествий побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На протяжении многих лет жители дома №29 по улице Капитана Буркова пробирались к своим квартирам с особой осторожностью, ведь сколотые и стертые края ступеней, а также подвижные лестничные пролёты совсем не внушали доверия. Долгое время на эти проблемы не обращали внимания, но в какой-то момент хлипкая конструкция всё же не выдержала ежедневной нагрузки – часть строения просто провалилась.

Елена Подшивалова, жительница дома №29 по улице Капитана Буркова: «Знаете, это всё было уже давно. Они приходили, я собрания приводила, показывала, говорю, посмотрите, какие лестницы, не дай бог обвалятся. Года два назад обращалась, потом ещё как-то они приезжали, опять собрание было, я его приводила и про это опять говорила, что много людей в подвал падает: бывает оступится человек, а света нет в подъезде. Они сделали кое-что, а теперь вот дождались, когда ступеньки обрушились».

Вскоре провал ликвидировали – вместо привычных бетонных ступеней появились деревянные. Однако частично отремонтировали лестницу только после огласки в социальных сетях, отмечает один из жильцов, который и кинул клич о помощи.

Андрей Трофимов проживает в этом доме вместе с женой и двумя детьми, по его словам, ходить по такому подъезду просто опасно.

Андрей Трофимов, житель дома №29 по улице Капитана Буркова: «29 сентября 2021 года я приходил в Жилинспекцию, писал заявление. Сюда приходили, осматривали полностью подъезд, что здесь происходит, а потом про нас просто забыли. В подъезде живут несовершеннолетние дети, пожилые люди, инвалиды. Я не знаю, прошу помощи, чтобы нам помогли и сделали это по ГОСТам».

Деревянная конструкция, заменившая недостающий участок лестничных ступенек, достаточно прочная, но решение явно не лучшее, уверены жители. Однако, сколько ждать полноценного ремонта, люди даже боятся представить.

Похожая беда произошла и в доме №21/22 по улице Карла Либкнехта – лестничный пролёт рухнул вниз, а вместе с ним и одна из жительниц. Женщина получила травмы.

Елена Малашевская, жительница дома №21/22 по улице Карла Либкнехта: «Мы писали жалобы, в том числе на состояние подвалов, подъезда, уборки, состояние этого всего. Мы ремонт подъезда делали, за свои деньги покрасили и побелили стены. Они не делали ничего».

Но и это не всё, канализация в доме уже давно требует серьёзного ремонта, если срочно не предпринять меры, то может случиться ещё одна беда.

Лариса Кайнова, жительница дома №21/22 по улице Карла Либкнехта: «Внизу находится щиток электричества на весь дом, там проходит электричество всего дома, большой щиток, не знаю, как правильно называется, распределитель электричества. Мало того, что сырость и всё остальное – замкнёт, мы сгорим моментально».

Жильцам страшно перемещаться не только в подъезде, но и возле дома – в любой момент сверху может упасть сосулька. Одна из таких уже пробила тонкое металлическое покрытие козырька при входе в подъезд. Летят не только снежные глыбы, но и кирпичи со стен дома.

Наша телекомпания будет продолжать следить за развитием событий и дальше. Надеемся, что совсем скоро будут предприняты меры по устранению всех коммунальных проблем в этих домах.