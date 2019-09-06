«Шлем всему голова» - спасает голову и жизнь

Юные инспектора дорожного движения напомнили водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.

С началом школьной поры для родителей появился ещё один повод для беспокойств: опасность на дорогах. На помощь мамам и папам приходят сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения.

Соня и Даша уже второй год изучают основы вождения. Девочки преследуют похвальную цель – успешно окончить курсы и стать автоледи. Начали с малого – с освоения более простого транспортного средства.

«Мы осваиваем навыки оказания первой помощи, изучаем устройство квадрациклов, катаемся на них, правила дорожного движения и дорожные знаки изучаем», - рассказывают Софья Урановская и Дарья Иващенко, юные инспекторы дорожного движения Центра технического творчества и профессионального обучения, г. Снежногорск.

В прошлом году маленьких водителей посвятили в юные инспекторы дорожного движения. Свои знания они передают сверстникам и ребятам помладше. 19 августа в Мурманской области стартовала акция «Внимание, дети!». К марафонцу безопасного движения присоединился и ЗАТО Александровск, здесь запустили свой проект.

«Акция «Шлем всему голова» направлена на то, чтобы мотоциклисты, скутеристы, велосипедисты обязательно надевали шлем, потому что в большинстве случаев он спасает от серьёзных травм в ДТП, спасает жизни», - говорит Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ЗАТО Александровск.

Старшие товарищи из мотосообщества активно поддерживают такие акции, потому что соблюдение правил и взаимовежливое поведение – залог безопасности на дороге.