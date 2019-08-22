Шопинг и необычные развлечения предлагают северянам в новом ТРК

Совсем скоро в Мурманске начнёт работу новый торгово-развлекательный комплекс «Плазма». Работы внутри объекта почти завершились, сейчас в него активно заселяется бизнес. Несмотря на то, что это уже четвёртый ТРК на территории относительно небольшого областного центра, с количеством арендаторов «Plazma» трудностей не испытывает.

Два этажа - развлекательные зоны, фудкорт и кинотеатр. Проектировщики и строители «Плазмы» предусмотрели всё для того, чтобы посещение торгово-развлекательного комплекса оказалось для мурманчан не только полезным, но и интересным. ТРК ещё не открылся, но его фасад уже украшают вывески первых арендаторов. Несмотря на то, что в трёхсоттысячном Мурманске уже есть три больших центра с похожим функционалом, руководство «Плазмы» в успехе проекта уверены. В отличие от конкурентов, этот торгово-развлекательный комплекс делает упор на привлечение новых франшиз в город. Бизнесменам с уникальными предложениями готовы предоставить льготные условия.

«Например, сейчас мы привлекли арендатора, который будет работать по франчайзингу, откроет детский клуб «Ле Город», - говорит Кристина Крылова, управляющая ТРК «Plazma». - Этой истории у нас не было в городе. Мы открываем большой развлекательный комплекс «Мисти Парк». К нам заходит новый оператор. Откроется, наверное, попозже, в начале сентября».

Кинотеатр в ТРК, обещает руководство комплекса, будет в совершенно новом для Мурманска формате. Для него закупили лазерные проекторы, которые пока в России редкость. А один из кинозалов будет использоваться не только для показов фильмов, но и для проведения небольших концертов. Кроме того, не исключено, что «Плазма» станет площадкой для открытия в Мурманске рыбного рынка. Пока этот вопрос только обсуждается.

«Нам хочется, чтобы в Мурманске появился настоящий, очень хороший, качественный рыбный рынок. Рыбный рынок, как место отдыха, отдыха горожан. Что-то по аналогии с Даниловским рынком в Москве, - высказал пожелание Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Это очень хороший проект. Мы будем делать всё, чтобы затащить коллег в этот проект».

Начнёт работу «Плазма» уже 23 августа, а вот торжественное открытие состоится в сентябре, когда в ТРК заселятся большинство арендаторов. Строительство на этом не закончится. Уже в следующем году планируется открыть вторую очередь торгово-развлекательного комплекса. В неё войдут большой аквапарк и отель на 120 номеров.