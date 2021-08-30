Шоу получилось великолепным! Впервые в Мурманске состоялся Кубок Арктики по мотофристайлу

Зрелищное шоу показали лучшие райдеры страны. 6 участников, сотни зрителей и конечно, океан драйва под рёв моторов – все это уже стало спортивной историей нашего города.

Мотофристайл – относительно молодой вид спорта. Он появился в 90-е годы в Америке, благодаря усилиям и опыту профессиональных кроссменов. В России им начали заниматься только в начале двухтысячных. Эта дисциплина заслуженно одна из самых зрелищных и экстремальных.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «То, что мы сегодня видим, это годы профессиональной подготовки. И здесь надо понимать, что субъекты, как правило, готовят членов сборных команд страны. А доводят их до совершенства уже в составах сборных команд России. Но я думаю, что, возможно, и среди наших, наверное, не в следующем году, но в ближайшем будущем, появятся такие участники».

В нашей стране мотофристайл только набирает обороты. Поэтому, профессиональных спортсменов немного. Лучшие из лучших райдеров России впервые приехали в Мурманск на Кубок Арктики. Они устроили удивительное шоу, показав зрителям, как такие соревнования выглядят вживую.

Олег Ярыгин, судья Кубка Арктики по мотофристайлу, чемпион СССР по мотокроссу: «Ребята показали всё, что могут. Погода нам позволила это сделать. Сложная площадка была, подготовка. Здесь присутствует много разных препятствий. Это, естественно, для спортсменов является серьёзным вызовом. Не все могли справиться со своими эмоциями».

Соревнования состояли из трёх этапов: фристайл, синхронные трюки и лучшие трюки. Их судили по сложности, качеству выполнения и артистизму. По итогам выступлений победителями первого в истории Кубка Арктики по мотофристайлу стала команда райдеров Ивана Каргапольцева и Николая Иванкова.

Николай Иванков, чемпион России и чемпион Кубка Арктики по мотофристайлу: «Мы втроем – я, Вова Ярыгин и Миша Ярыгин, когда нас разделили на три команды, то силы получились равные. До последнего думали, что не выиграем. Хотя в голове, конечно, было первое место. Это бешеный адреналин, когда ты прыгаешь, делаешь трюки и тебя поддерживает публика, как здесь. В Мурманске была очень крутая публика».

По признанию участников и организаторов – это шоу получилось великолепным. Зрители ни на секунду не умолкали от восхищения и на протяжении всех состязаний поддерживали райдеров. А это значит, что Кубок Арктики по мотофристайлу может стать для Мурманска отличной ежегодной традицией.