Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»В начале сентября похолодание затронет регионы СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.21 19:30

Шоу получилось великолепным! Впервые в Мурманске состоялся Кубок Арктики по мотофристайлу

Зрелищное шоу показали лучшие райдеры страны. 6 участников, сотни зрителей и конечно, океан драйва под рёв моторов – все это уже стало спортивной историей нашего города.

Мотофристайл – относительно молодой вид спорта. Он появился в 90-е годы в Америке, благодаря усилиям и опыту профессиональных кроссменов. В России им начали заниматься только в начале двухтысячных. Эта дисциплина заслуженно одна из самых зрелищных и экстремальных.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «То, что мы сегодня видим, это годы профессиональной подготовки. И здесь надо понимать, что субъекты, как правило, готовят членов сборных команд страны. А доводят их до совершенства уже в составах сборных команд России. Но я думаю, что, возможно, и среди наших, наверное, не в следующем году, но в ближайшем будущем, появятся такие участники».

В нашей стране мотофристайл только набирает обороты. Поэтому, профессиональных спортсменов немного. Лучшие из лучших райдеров России впервые приехали в Мурманск на Кубок Арктики. Они устроили удивительное шоу, показав зрителям, как такие соревнования выглядят вживую.

Олег Ярыгин, судья Кубка Арктики по мотофристайлу, чемпион СССР по мотокроссу:  «Ребята показали всё, что могут. Погода нам позволила это сделать. Сложная площадка была, подготовка. Здесь присутствует много разных препятствий. Это, естественно, для спортсменов является серьёзным вызовом. Не все могли справиться со своими эмоциями».

Соревнования состояли из трёх этапов: фристайл, синхронные трюки и лучшие трюки. Их судили по сложности, качеству выполнения и артистизму. По итогам выступлений победителями первого в истории Кубка Арктики по мотофристайлу стала команда райдеров Ивана Каргапольцева и Николая Иванкова.

Николай Иванков, чемпион России и чемпион Кубка Арктики по мотофристайлу: «Мы втроем – я, Вова Ярыгин и Миша Ярыгин, когда нас разделили на три команды, то силы получились равные. До последнего думали, что не выиграем. Хотя в голове, конечно, было первое место. Это бешеный адреналин, когда ты прыгаешь, делаешь трюки и тебя поддерживает публика, как здесь. В Мурманске была очень крутая публика».

По признанию участников и организаторов – это шоу получилось великолепным. Зрители ни на секунду не умолкали от восхищения и на протяжении всех состязаний поддерживали райдеров. А это значит, что Кубок Арктики по мотофристайлу может стать для Мурманска отличной ежегодной традицией.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
Bynth51
30.08.21 15:33
Современное Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю. 1:2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 1:3. И сказал Бог: да будет тепло. И стало тепло!
Комментарий к новости:Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»
Николай А.
28.08.21 15:01
Белов Максим шпион от гос депа сша, какого черта ему надо у нас в Мурманске, молодой зеленый работал в стране нато, по сути перебежчик предатель, от его только дестабилизация жизни на нашем севере в г
Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Достояние республик». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу сегодня на 20% дороже, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 41 копейку, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика