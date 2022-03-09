Штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики поможет в трудное время

Мурманская область - в лидерах по заявкам на арктический гектар. Об этом сегодня во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также в правительстве региона обсудили меры, которые будут использовать для поддержки стабильности экономики области.

Программа «Гектар Арктики» продолжает работать. За всё время заявки на получение земли подали 3800 человек. В пользование участки получили 1,5 тысячи заявителей. Как сообщил губернатор, каждая вторая заявка приходится на Мурманскую область.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это дополнительная возможность открыть своё дело на севере. Или построить свой дом на севере, в Арктике. В рамках тех экономических санкций, которые сегодня есть, и активного развития внутреннего туризма, ещё раз говорю, этот проект, эта программа, конечно, должна дать дополнительный толчок для занятости, и дополнительный толчок для развития этой отрасли».

Во время оперативного совещания губернатор Мурманской области заявил, что в регионе стартует работа штаба по обеспечению устойчивости региональной экономики. Бизнес сегодня нуждается в поддержке. Уже с ближайшей недели в силу вступят новые меры. Будут, например, снижены ставки по микрозаймам. А Фонд развития малого и среднего предпринимательства будет принимать заявки на субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, выданным на строительство или реконструкцию объектов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напоминаю, что у нас объявлен набор «Губернаторского стартапа». В зависимости от количества инициатив мы готовы будем увеличивать объём этих стартапов, которые выдаём для того, чтобы дать больше возможностей тем людям, которые продолжают активно работать, или хотят новое дело открыть. В этих условиях это становится ещё более непростым делом. Необходимо поддержать их финансово».

Губернатор сообщил, что разработан законопроект о льготных тарифах на тепло для отдельных категорий потребителей. Право на льготу получат частные образовательные и медицинские учреждения, объекты социальной сферы, автономные некоммерческие организации и те, кто предоставляют площади в аренду под социальные объекты. Сейчас законопроект направлен в Мурманскую областную Думу для рассмотрения.