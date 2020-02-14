Штаб работает: руководителей управляющих компаний «воспитывают» рублём

Жалобы на качество уборки снега, наледи на крышах, ремонты подъездов – проблемы, на которые чаще всего жалуются депутатам северяне. Особое внимание в ходе сегодняшнего заседания оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний Октябрьского округа уделили организациям, которые систематически игнорируют просьбы северян.

На встречу депутаты пришли с толстыми папками в руках – это письма от жителей восьмого округа за несколько месяцев. Накануне народные избранники лично общались с жителями, многие из которых пожилые люди. Неубранный снег для них – непреодолимое препятствие на пути за продуктами или в аптеку.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Это центр города: от Театрального бульвара, от улицы Шмидта до Нового Плато, Полярные Зори. Здесь самый изношенный фонд. Есть управляющие компании, которые в течение семи лет не выполняют даже предписания ГЖИ, которые касаются пожаров в подъездах, ремонта».

Объезды представители администрации округа проводят регулярно. Только за минувшую неделю их было 25. Замечания обнаружены на 70% адресов.

Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г. Мурманска: «Основная проблема – состояние подъездных путей и дворовых территорий. Главное, уборка снега».

Нарушителям выносятся предписания и штрафы, поэтому уже за полтора месяца этого года комиссией рассмотрены 152 дела, сумма санкций более полумиллиона рублей.