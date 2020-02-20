Штаб заседает, руководителей управляшек подгшоняет

В управлении Ленинского административного округа состоялось заседание штаба по контролю за работой управляющий компаний. C начала 2020 года в ходе регулярных рейдов специалистами составлено 210 актов о нарушениях.

– Ведётся постоянный мониторинг ситуации. К сожалению, не все управляющие организации ответственно подходят к уборке придомовых территорий, – рассказала депутат Совета депутатов Ирина Мазилкина.

Основной задачей проверяющих в зимний период остаётся контроль за уборкой снега. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, после уборки дворники должны осуществлять постоянную посыпку придомовой территорию противогололедными материалами.

Напомним, заседания штабов проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации.