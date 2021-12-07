177 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+83), Кандалакшском районе (+17) и Североморске (+17).

Штамм COVID-19 «омикрон», возможно, станет для человечества живой вакциной, об этом свидетельствует его сниженная патогенность. Такое предположение сделал вирусолог Петр Чумаков. «Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошёл вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — уточнил эксперт.