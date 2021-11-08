Штамм «дельта» не устоит от 300 антител

256 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 10 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+156), Кольском районе (+19) и Мончегорске (+18).

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провёл исследование вместе с департаментом здравоохранения Москвы и выяснил, сколько антител требуется для полной защиты от штамма коронавируса «дельта». Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител защищают от «дельты» полностью», - отметил Гинцбург.

Он также добавил, что при меньшем количестве антител нужна вакцинация «Спутником Лайт». Если после данной вакцинации выработается 350-400 антител, то можно провакцинироваться вторым компонентом «Спутника», рекомендует директор Центра. «Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», - уверяет Гинцбург.