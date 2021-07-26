250 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+127), Кандалакшском районе (+26) и Мончегорске (+25).

Распространение «индийского» штамма коронавируса «дельта» в России набирает обороты. У нового варианта возбудителя COVID-19 более короткий инкубационный период, он вызывает дополнительные симптомы, в том числе нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

При этом обычный ПЦР-тест не покажет, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Для точной диагностики необходима специальная настройка тест-систем, рассказал в интервью радио «Sputnik» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Но пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжёлое течение заболевания, добавил вирусолог.

«Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», — объяснил он.