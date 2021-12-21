Штамм «омикрон» создаёт опасность для системы здравоохранения – Михаил Мишустин

Заполярье на четвёртом месте в стране по объёму тестирования на COVID-19. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис премьер-министру Михаилу Мишустину.

Андрей Чибис рассказал премьер-министру о хороших показателях тестирования в нашей области. По его словам, темп обработки анализов на коронавирус в Заполярье за последнее время значительно вырос – до 439 человек на 100 тысяч населения в сутки.

По этому показателю наш регион занимает 4-е место в России.

Михаил Мишустин же отметил, что штамм «омикрон» создаёт опасность для системы здравоохранения, может стать причиной роста числа госпитализаций, поэтому необходимо соблюдать особую бдительность.

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации: «В преддверии новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения. Важным остаётся и тестирование граждан на инфекцию, его объёмы снижать недопустимо. Прошу глав проконтролировать, чтобы это требование строго соблюдалось на ваших территориях».