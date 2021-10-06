Шторм не позволяет спасателям искать людей, пропавших в Белом море

Непогода приостановила поиски людей, пропавших во время крушения судна «Фаворит» в Белом море в районе села Кашкаранцы, сообщает «Интерфакс».

Высота волн в районе бедствия достигает двух метров, а шквалистый ветер и вовсе делает выход маломерных судов в море невозможным.

«Фаворит» находится в 100 метрах от берега. Водолазы во время отлива обследуют судно и моторный отсек, где, по предварительным данным, в последний раз видели одного из членов экипажа.

Напомним, на борту судна находились судоводитель и четыре пассажира. Сначала спасли мужчину и женщину, пассажирка умерла от переохлаждения по пути в больницу. Чуть позже обнаружили тело третьего человека.