Шторм повредил швартовочные опоры в ЗАТО

Теплоход «Клавдия Еланская» из-за шторма, вынужденный вместе с пассажирами задержаться в Мурманске, успешно ошвартовался у повреждённого причала в Островного и уже вернулся в столицу Заполярья. 58 пассажиров, следовавшие в ЗАТО, покинули борт судна и разошлись по домам.

Швартовка проходила в штатном режиме и помощь буксира экипажу теплохода не понадобилась. Согласно расписанию «Клавдия Еланская» должна была отправиться в Гремиху ещё 11 апреля, но рейс задержали из-за непогоды и проблем с единственным причалом в ЗАТО. В результате шторма были повреждены два из десяти удерживающих устройств.

По заключению инженеров Северного флота, которые обслуживают данный объект, такая техническая неисправность не препятствуют безопасной швартовке судов.

Военные уже сформировали отряд для восстановления опор.