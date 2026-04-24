Штормовое предупреждение вновь объявлено в Мурманской области
Ряд региональных дорог закрыт для проезда.
Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах безопасности. Автомобилистам следует учитывать сложные дорожные условия и воздержаться от длительных поездок. Информацию о состоянии дорог можно уточнять в диспетчерских службах круглосуточно.
Из-за погодных условий также задерживаются авиарейсы. Вся актуальная и подробная информация размещена в социальных сетях регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните в 112.