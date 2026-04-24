Штормовое предупреждение вновь объявлено в Мурманской области

Наш регион находится под влиянием активного циклона. На севере области порывы ветра достигают 28 метров в секунду, а на западе побережья — до 36.

Ряд региональных дорог закрыт для проезда.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах безопасности. Автомобилистам следует учитывать сложные дорожные условия и воздержаться от длительных поездок. Информацию о состоянии дорог можно уточнять в диспетчерских службах круглосуточно.

Из-за погодных условий также задерживаются авиарейсы. Вся актуальная и подробная информация размещена в социальных сетях регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните в 112.