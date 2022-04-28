Штраф до 1 млн рублей - продавал алкоголь без лицензии

Полицейские в одной из торговых точек в Первомайском районе Мурманска во время проверки обнаружили контрафактный алкоголь. Позже выяснилось, что у предпринимателей вообще не было лицензии на продажу спиртного.

Из торговой точки изъято более 20 единиц сомнительной жидкости общим объёмом 12 литров. Составленные материалы направлены в суд для принятия решения. В отношении предпринимателя, торговавшего алкоголем составлены протоколы об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей.