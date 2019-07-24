Штраф не образумил водителя-любителя выпить

Одному из водителей Мурманска грозит уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде. В первый раз 30-летний северянин был привлечён к ответственности за аналогичное нарушение в 2017 году, он даже заплатил штраф в 30 тысяч рублей.

В этот раз водитель привлёк внимание сотрудников ДПС у одного из домов по улице Нахимова областного центра. Во время проверки документов инспекторы почувствовали от мужчины запах спирта и предложили пройти освидетельствование, результаты которого показали, что водитель пьян.