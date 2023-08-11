Штраф в 300 тысяч рублей получил житель Мурманска, который с помощью социальных сетей призывал к экстремисткой и террористической деятельности

На публикации мужчины обратили внимание сотрудники регионального УФСБ.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Установлено, что осужденный с использованием своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» разместил в публичном доступе медиаконтент и комментарии к нему, содержащие признаки побуждения к физическому устранению президента и сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации».