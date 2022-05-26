«Штрих-нерв-душа» - открылась выставка с интригующим названием

Работы написал признанный художник из Армении Ашот Татевосян.

Ашот Татевосян - художник, архитектор, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Армении, Эстонии, а также Союза архитекторов России.

Ашот Татевосян, художник: «Для меня нет разницы, это архитектура, живопись, графика или скульптура. Для меня творчество – это есть творчество».

На протяжении последних четырёх месяцев художник живёт в Мурманске, параллельно занимаясь несколькими проектами. К заполярному городу у него самые тёплые чувства, говорит, что нельзя работать здесь, жить и не любить этот город. По мнению художника, каждый его штрих связан с каким-то нервом. Здесь, конечно, не обходится и без души. Отсюда название выставки - «Штрих-нерв-душа».

Арсений Шустов, студент Мурманского колледжа искусств: «Я удивился манере штриха и рисованию. Это очень необычно, когда используются такие минималистичные штрихи. Это заставляет меня задуматься, что искусство многогранно, что можно использовать разные техники».

Ольга Петрова и Екатерина Журавина, посетители выставки: «Необычно. Необычный штрих. Необычная подача портрета. Я вижу это впервые. Какая-то доброта присутствует во всех работах, какая-то искренность».

Этой зимой художник, вдохновлённый красотой Хибин, начал создавать заполярную серию картин, планируя организовать следующую выставку к осени.

Ашот Татевосян, художник: «Я стараюсь войти, понять и Заполярье, и Хибины, и Териберку, и людей, и солнце, и воздух».

Ярким событием на открытии экспозиции стал подарок Ашота Татевосяна художественному музею. Автор подарил галерее одну из картин с фрагментом Мурманска.

Выставку «Штрих-нерв-душа» можно посмотреть в Культурно-выставочном центре Русского музея до 5 июня.