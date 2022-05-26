Всего три дня! Передвижная выставка «Поезд Победы» будет работать для посетителей в Мурманске с 27 по 29 маяКому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.22 19:30

«Штрих-нерв-душа» - открылась выставка с интригующим названием

Работы написал признанный художник из Армении Ашот Татевосян.

Ашот Татевосян - художник, архитектор, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Армении, Эстонии, а также Союза архитекторов России.

Ашот Татевосян, художник: «Для меня нет разницы, это архитектура, живопись, графика или скульптура. Для меня творчество – это есть творчество».

На протяжении последних четырёх месяцев художник живёт в Мурманске, параллельно занимаясь несколькими проектами. К заполярному городу у него самые тёплые чувства, говорит, что нельзя работать здесь, жить и не любить этот город. По мнению художника, каждый его штрих связан с каким-то нервом. Здесь, конечно, не обходится и без души. Отсюда название выставки - «Штрих-нерв-душа».

Арсений Шустов, студент Мурманского колледжа искусств: «Я удивился манере штриха и рисованию. Это очень необычно, когда используются такие минималистичные штрихи. Это заставляет меня задуматься, что искусство многогранно, что можно использовать разные техники».

Ольга Петрова и Екатерина Журавина, посетители выставки: «Необычно. Необычный штрих. Необычная подача портрета. Я вижу это впервые. Какая-то доброта присутствует во всех работах, какая-то искренность».

Этой зимой художник, вдохновлённый красотой Хибин, начал создавать заполярную серию картин, планируя организовать следующую выставку к осени.

Ашот Татевосян, художник: «Я стараюсь войти, понять и Заполярье, и Хибины, и Териберку, и людей, и солнце, и воздух».

Ярким событием на открытии экспозиции стал подарок Ашота Татевосяна художественному музею. Автор подарил галерее одну из картин с фрагментом Мурманска.

Выставку «Штрих-нерв-душа» можно посмотреть в Культурно-выставочном центре Русского музея до 5 июня.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Комментарий к новости:Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому работодатели Мурманской области готовы платить самую высокую зарплату – рейтинг мая-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 6,52 рубля, доллар подпрыгнул почти на 5,75 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика