Штурвал в подарок, чтобы «держать правильный курс в океане музыки»

В Мурманской областной филармонии состоялся совместный концерт оркестра штаба Северного флота и оркестра духовых и ударных инструментов норвежского города Тромсё. «Прощание славянки» под бурные овации благодарных зрителей творческие коллективы исполнили совместно в завершение концерта. А открыл музыкальное представление «Марш гвардейцев-миномётчиков».

Мурманчане и гости заполярной столицы так же услышали произведения скандинавской классической музыки. Норвежские музыканты сыграли всемирно известные композиции своего соотечественника Эдварда Грига. Как отметили сами музыканты, сотрудничество военнослужащих в культурной сфере способствует не только взаимопониманию между людьми разных национальностей и мировоззрений, но и развитию межнациональных отношений.

Напоследок начальник оркестра штаба Северного флота подполковник Артём Воробьев вручил своему норвежскому коллеге символический подарок – сувенирный штурвал, чтобы «держать правильный курс в океане музыки».