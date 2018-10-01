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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.18 19:30

Штурвал в подарок, чтобы «держать правильный курс в океане музыки»

В Мурманской областной филармонии состоялся совместный концерт оркестра штаба Северного флота и оркестра духовых и ударных инструментов норвежского города Тромсё. «Прощание славянки» под бурные овации благодарных зрителей творческие коллективы исполнили совместно в завершение концерта. А открыл музыкальное представление «Марш гвардейцев-миномётчиков».

Мурманчане и гости заполярной столицы так же услышали произведения скандинавской классической музыки. Норвежские музыканты сыграли всемирно известные композиции своего соотечественника Эдварда Грига. Как отметили сами музыканты, сотрудничество военнослужащих в культурной сфере способствует не только взаимопониманию между людьми разных национальностей и мировоззрений, но и развитию межнациональных отношений.

Напоследок начальник оркестра штаба Северного флота подполковник Артём Воробьев вручил своему норвежскому коллеге символический подарок – сувенирный штурвал, чтобы «держать правильный курс в океане музыки».

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