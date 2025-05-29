«Щука» под шубой», или Подвиг без наград: как удалось Измаилу Зайдулину впервые провести подлодку по Северному морскому пути

Документальный фильм об этом снимает команда Музея истории подводных сил имени Маринеско из Санкт-Петербурга. Увидеть своими глазами, откуда Щ-423 отправилась в беспрецедентную экспедицию, приехала в Полярный продюсер и режиссёр Анна Федорова.

Освоение кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком заняло добрых 4 столетия. Активное судоходство здесь началось в 1877 году, но переход по нему мог занимать несколько лет. Первое сквозное прохождение Северного морского пути за одну навигацию произошло в 1932 году. Смотрели моряки на маршрут не только как на торговое сообщение, но и как на возможность для перебрасывания военных сил с Баренцева моря в Тихий океан и обратно.

Олег Вербин, главный хранитель Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Потому что пройдя через Беломорско-Балтийский канал на Север, корабли могли получить необходимые отдых, ремонт, далее могли отправляться на Дальний Восток чрез Северный морской путь. Он действительно является нашим, он безопасен для кораблей от вражеских атак. Он сложен географически, но можно решить вопрос комплексно».

В августе 1940 года советская подводная лодка Щ-423 под руководством командира Измаила Зайдулина отправилась в уникальное по тем временам плавание из Полярного во Владивосток.

- Перед нами чаша Екатерининской гавани. Вот там выход, который пытались сделать основным, но углубиться не смогли, поэтому основной выход идёт вдоль Екатерининского острова. Он выходит на Северный Ледовитый океан. Фактически мы находимся у устья, совсем недалеко выход в открытое море.

Для перехода по Северному морскому пути лодку нужно было основательно подготовить: субмарина была выполнена из тонкой стали и имела внешний лёгкий корпус, к плаванию во льдах не были приспособлены ни винт, ни иные элементы машины. Пришлось обшить лодку двухслойной деревянной оболочкой толщиной 15-20 см, покрытой сверху железом: так «Щука» приобрела свою шубу. При этом субмарина сохранила возможность погружаться и идти под водой, вести торпедную стрельбу.

Владимир Белоусов, председатель совета Союза ветеранов 4-й эскадры Северного флота, г. Полярный: «Уникальный переход был: лодка перешла без ЧП на Дальний Восток, была переименована в другой тактический номер, в боевых действиях не участвовала. Несла боевую службу на посту нашего необъятного государства».

Удивительный факт, но никто из экипажа Щ-423 не получил за уникальный поход никаких высоких наград. Версий этому несколько: кто-то из исследователей полагает, что переход прошёл не так, как хотелось командованию Военно-морского флота. Есть версия и о том, что в рамках операции моряки по приказу Сталина провели на восток немецкий вспомогательный крейсер, из-за чего экспедиция стала сверхсекретной. Как бы то ни было, прошло 85 лет как «Щука» Зайдулина стала первой подлодкой, прошедшей по Севморпути за одну навигацию.

К круглой дате сотрудники музея истории подводных сил имени Маринеско готовят документальный фильм, базирующийся на личных семейных материалах.

Анна Федорова, продюсер и режиссёр фильмов, г. Санкт-Петербург: «Экспедиция особого назначения, до сих пор материалы засекречены, но мы работаем с архивами, в основном, с семейными. Елена Гавриленкова – внучка Измаила Зайдулина занимается сохранением исторической памяти, семейной памяти».

За 74 дня подводная лодка Щ-423 прошла в надводном положении 7227 миль, в том числе почти 700 миль во льдах. Теперь в документальном кино музея Санкт-Петербурга появятся и кадры тех самых берегов, от которых в путь вышла «Щука» под шубой».