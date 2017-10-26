«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?

Сфера ЖКХ остаётся напряжённой, особенно там, где жители многоквартирных домов регулярно платят за коммуналку. Переделом отрасли сейчас, похоже, занялись в Оленегорске.

Схема, по которой собираются сменить обслуживающую организацию, многократно отработана на жилищных махинациях в Мурманске: в домах организуют голосование по смене управляющей компании, вот только приходить никуда не надо: выборы пройдут в очно-заочной форме. То есть, утверждать новую компанию и расторгать договор с существующей, будут на основе подписей, которые соберут при поквартирном обходе. Впрочем, как часто оказывается, многие из собственников после такого голосования даже не в курсе, что расписывались в протоколах. Беспокоиться начинают только тогда, когда в квитанциях появляются новые юридические лица и растут цифры тарифов за обслуживание.

Дома для таких внезапных смен собственника обычно выбирают новые и с высокой платёжеспособностью. Вот и в Оленегорске извещения о проведение заочного голосования получили жильцы девятиэтажек на Молодёжном бульваре. Им предлагают сменить много лет обслуживающую эти здания управляющая компанию «Наш дом», на недавно созданную, «УК Гарант +». С вопросом, насколько это законно, собственники обратились в телередакцию «Арктик-ТВ». Журналисты постараются разобраться в причинах и последствиях оленегорских коммунальных махинаций.