Шумная «наливайка» под окнами жилого дома не прошла контрольную закупку

Жители одного из домов областного центра по улице Книповича обеспокоены тем, что «наливайка» находится под окнами квартир. Неоднократные драки посетителей «Пивного бутика» стали основанием для обращения в структуры. Правоохранительные органы отреагировали незамедлительно.

Посетители этого бесспорно популярного питейного заведения на улице Книповича не раз будили своими криками всех в округе. По словам местных жителей, изрядно подвыпившие любители горячительных напитков особенно на выходных устраивают под окнами драки, разборки. В общем – снимают накопившийся за неделю стресс. Так повторяется из недели в неделю уже два года.

Антон Кузнецов, местный житель: «Это очень некомфортно. Но это, я бы даже сказал, только одна сторона. Другая сторона - влияние на детей, которые тут гуляют. Тут очень проходное место, все идут со школы - туда и обратно, все видят, что тут происходит. Есть ещё один - рядом, у них даже бывают драки, я так понимаю, по признаку: кто – где».

Хорошо, если живёшь немного подальше от злополучного крыльца «наливайки», но что делать, если питейное заведение находится прямо под окнами, например, в случае Елизаветы Титовой. Девушка накопила немало видео, на которых запечатлены выходки нетрезвых граждан, хватит на целый фильм, а главное, ролики служат доказательной базой.

Елизавета Титова, местная жительница: «Казалось бы, есть определённый закон - сто сорок пятый ФЗ о внесении изменений в статью шестнадцатую федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и так далее. Значит, закон этот есть в свободном доступе, его можно почитать. По площади данного заведения они не имеют права работать после двадцати трёх часов вечера. Но на протяжении уже очень многих лет они нарушают этот закон и абсолютно игнорируют какие-то наши просьбы и пожелания, чтобы посетители данного заведения в ночные часы не нарушали наш покой».

Помимо конфликтных ситуаций, зачастую именно в питейных заведениях продаётся нелицензированный контрафактный алкоголь, которым можно отравиться. Вместе со съёмочной группой телеканала «Арктик-ТВ» в «питейку» с проверкой заглянули и правоохранительные органы.

Контрольная закупка выявила ряд нарушений.

Алексей Мирохин, инспектор УМВД России по Мурманской области: «В ходе проверки информации вышли на место и установили факт продажи алкогольной продукции в предприятии общественного питания без вскрытия потребительской тары продавцом. Составили необходимые документы, вызовем предпринимателя, будет составлен административный протокол по части три статьи четырнадцатой шестнадцатой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дальше будет принято решение, санкции. По данной статье штрафы административные от двадцати до сорока тысяч рублей».

Сумму штрафа определит суд, но как это нередко бывает, даже большая сумма наказания не отбивает охоту у предпринимателей нарушать закон, так что правоохранителям, скорее всего, придётся наведаться сюда ещё раз.

А мы продолжим следить за развитием событий.