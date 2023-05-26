Шумные бани по соседству, или Затянувшийся конфликт на улице Шолохова

Игорь Еременцев, владелец дачного участка на ул. Шолохова: «Формат аренды всегда протекал так: порядка 50-60 человек одновременно в трёх банях присутствовали. Все, естественно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Это на постоянной основе: дискотеки и в ночное время, и дневное время».

Что делать если на участке земли под индивидуальное жилищное строительство построили коммерческую недвижимость? В редакцию «Арктик-ТВ» обратился мужчина, который борется с соседом более пяти лет. Игорь Еременцев хотел тихой, спокойной жизни в частном доме. Около 7 лет назад его мечта почти сбылась - он приобрёл земельный участок в городе и начал стройку. Обустроив жильё и переехав, он столкнулся с суровой реальностью. Соседи, по словам мурманчанина, использовали свои квадратные метры не по назначению и вместо дачи устроили общественный банный комплекс.

Игорь Еременцев, владелец дачного участка на ул. Шолохова: «Формат аренды всегда протекал так: порядка 50-60 человек одновременно в трёх банях присутствовали. Все, естественно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Это на постоянной основе: дискотеки и в ночное время, и дневное время».

Такое соседство особенно настораживало молодых родителей. Они не могли гулять в округе со своими детьми. И тогда Игорь Валентинович выступил голосом народа, решил поговорить с владельцем комплекса, но в ответ, по его словам, получил лишь угрозы.

Игорь Еременцев, владелец дачного участка на ул. Шолохова: «Вызывали полицию, соответственно. Полиция чем-то содействовала, чем могла. Обращались к властям. В конечном итоге мной была инициирована проверка администрацией города, которая в 2019 году выявила строение без разрешительной документации, которое в данный момент демонтируется».

Один из трёх коттеджей, как показала проверка, был построен самовольно. Но даже после вынесенного судебного решения демонтаж начался не сразу. Здание продолжало работать и приносить его владельцам деньги ещё несколько лет, пока горожане не подали обращение полномочному представителю Президента в Северо-Западном федеральном округе. Ситуация сдвинулась с места, дом начали сносить, а вот Игорь Еременцев утверждает, что получил суровое предупреждение.

Игорь Еременцев, владелец дачного участка на ул. Шолохова: «Меня избили собственник строения со своими рабочими. По этому поводу тоже подано заявление в полицию, сейчас оно на проверке. Решение пока никакого не принято, пока проверяют».

По этой причине многие соседи, недовольные ситуацией, остаются в стороне. Они попросту боятся, что с их близкими, или их имуществом что-нибудь случится.

Вадим Костомаров, владелец дачного участка на ул. Шолохова: «Есть люди с домов-многоэтажек которые тоже жалуются, потому что очень шумно. Соседи просто боятся связываться, не хотят, потому что идут угрозы со стороны хозяина этих бань».

Сейчас нецелевое, по словам наших спикеров, использование жилого помещения на улице Шолохова продолжается. Банный комплекс функционирует, как и раньше, а его реклама размещена на различных интернет-ресурсах.