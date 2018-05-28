Шутили весело и по-разному!

В Мурманске состоялась ¼ финала Мурманской региональной лиги КВН. За проход в полуфинал боролись 8 команд.

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова собрались любители юмора, поклонники игры КВН. Здесь состоялась вторая в этом сезоне игра региональной Мурманской лиги. Побороться за титул самого весёлого и находчивого отважились 8 команд, две из которых из Санкт-Петербурга. Программа конкурса состояла из двух этапов - «Приветствие» и «Музатлон».

- Есть в Мурманской лиге любимцы, есть любимцы публики. Я не буду их называть, - говорит Алексей Шамов, руководитель и редактор Мурманской региональной лиги КВН. - Наверное, у каждого они свои. По выходу определенных команд можно слышать, кого встречают чуть лучше, кого не так хорошо, но всё у них впереди.

Например, команда «Для Вас», успевшая полюбиться мурманскому зрителю по играм региональной школьной лиги. Эти ребята за свою недолгую карьеру сумели стать серебряными призерами Региональной школьной лиги КВН 2018 года, а также привезти в Мурманск кубок главы Карелии. Интересная концепция команды заключается большом количестве миниатюр с переодеваниями, а фронтмен команды Дмитрий Пауль уже зарекомендовал себя как один из лучших игроков сезона.

- У нас необычный юмор. У нас такая команда, мы сами не знаем: зайдёт, не зайдёт. Вот этим мы отличаемся от других, - говорит Дмитрий Пауль, капитан команды КВН «Для Вас». - Визуальное всё.

Леонид Мостовой, директор Дома молодёжи, отметил, что Мурманская региональная лига КВН очень быстро развивается и привлекает команды из других городов страны. Все это связано с успехами предшественников. Напомним, уже вторая команда из Мурманска прошла в Высшую лигу, ту, что показывают в эфире федерального канала.

- Мы любому зрителю рады и то, что видно уже невооруженным глазом, у мурманского КВНа есть свой постоянный зритель, который всегда приходит и поддерживает команды, - отмечает Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи».

Еще одна команда, давно знакомая мурманскому зрителю, «Клуб одиноких сердец». Все её участники – стендаперы, которые организуют многочисленные концерты на различных площадках области.

- Концепция нашей команды - это клуб одиноких сердец. Это сборище одиноких сердец, пусть мы все, допустим, даже не одиноки, но мы шутим об одиночестве, о том, как тяжело быть одиноким, - рассказывает Евгения Холод, участница команды КВН «Клуб одиноких сердец». – Но на самом деле, это очень весело.

По результатам игры «бронзу» поделили две команды: «Клуб одиноких сердец» и «Сборная Снежногорска», «серебро» завоевали ребята «Для Вас», ну, а гран-при досталось гостям из Санкт- Петербурга команде КВН «Овощной салат».

Следующий этап, полуфинал, состоится осенью.