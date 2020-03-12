Шутить с коронавирусом не надо – могут оштрафовать или посадить

Важно отметить, что туристам, возвращающимся из стран, где есть заболевшие коронавирусом, при несоблюдении ограничительных мер, грозит уголовная ответственность.

Такая мера введена для граждан, которые пренебрегут режимом 14-дневной самоизоляции.

Коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, несоблюдение режима влечёт ответственность, в том числе уголовную. Нарушителям грозит штраф до 80 тысяч рублей и до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на время карантина нельзя покидать место проживания, посещать учёбу и работу. В случае крайней необходимости можно выходить на улицу в малолюдное время и обязательно в медицинской маске.