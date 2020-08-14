«Шутки» с минирование учреждений в Мурманске продолжаются

Второй день в Мурманске поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о минировании ряда социально значимых объектов областного центра.

Сегодня телефонные террористы угрожали взорвать Октябрьский районный суд, Мурманскую ТЭЦ и здание налоговой инспекции.

Все сотрудники и посетители учреждений были в экстренном порядке эвакуированы. К учреждениям были стянуты все экстренные службы.

После тщательного осмотра, информация, поступившая из телефонных звонков, не подтвердились.

Напомним, вчера анонимные осведомители сообщали о минировании зданий Ленинского и Октябрьского судов, Сбербанка, почты, железнодорожного вокзала и правительства региона.