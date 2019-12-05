«Шутники» нарушили налаженный ритм работы горадминистрации и правительства региона

Угрозы взрывов в Мурманске. Неизвестные сообщили в органы правопорядка о том, что ряд административных зданий в областном центре заминированы. Экстренные службы незамедлительно отреагировали на телефонные звонки.

Специалисты оперативно эвакуировали сотрудников правительства области и городской администрации на проспекте Ленина, а так же Арбитражного суда на улице Книповича.

По предварительной информации, в обоих случаях неизвестные сообщили по телефону о том, что объекты заминированы. После обследования зданий люди вернулись на свои рабочие места. Напомним, это уже не первые ложные вызовы, такие звонки в органы охраны правопорядка поступают ежегодно, по каждому сообщению проводится проверка.