День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.19 19:30
Шведский автомобиль сбил подростка в Мурманске
Камеры видеонаблюдения зафиксировали как водитель автомобиля «Volvo» при движении по проезжей части улицы Полярные Зори со стороны улицы Книповича допустил наезд на пешехода, 2001 года рождения, который переходил проезжую часть на красный свет.
Несмотря на то, что удар был довольно сильный, молодой человек от медицинской помощи и дальнейшей госпитализации отказался. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
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Последние комментарии
Нина
06.02.19 15:41
так этого и стоило ожидать! Европа психует, Россия - враг Вселенной, источник всех бед. А на работу Печенганикеля Норвегия давно зуб точит, хотят, чтобы его закрыли.
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Ciany
06.02.19 08:01
как в боулинге!
Комментарий к новости:В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
ольга
06.02.19 01:08
Добрый день. Переехала в 5-этажный дом. Я мать с ребёнком, на лестнице установлены швеллеры для колясок, угол очень резкий и сама площадка перед входной дверью шириной 1 м и глубиной 0,6 м. дверной п
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