Шведский автомобиль сбил подростка в Мурманске

Камеры видеонаблюдения зафиксировали как водитель автомобиля «Volvo» при движении по проезжей части улицы Полярные Зори со стороны улицы Книповича допустил наезд на пешехода, 2001 года рождения, который переходил проезжую часть на красный свет.

Несмотря на то, что удар был довольно сильный, молодой человек от медицинской помощи и дальнейшей госпитализации отказался. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.