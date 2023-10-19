Шведский стол предложат новобранцам, которые заступили на службу в рамках осенней призывной кампании в Североморске

На Северный флот прибыла первая команда призывников. Первая группа срочников попавших в осеннюю компанию на Северный флот целиком состоит из жителей Мурманска. 22 молодых человека прошли военную комиссию и будут служить на Северном флоте в Североморске.

Новобранцев выбирали по уровню образования, навыкам вождения различных видов транспорта, склонности к изучению техники, а также физическим и морально-психологическим качествам.

Андрей Кредшев, заместитель председателя приёмно-технической комиссии Северного флота: «В ходе работы приёмно-технической комиссии призывники проходят собеседование с психологами и социологами, психологическое тестирование, проводится военно-врачебная комиссия. С учётом результатов комиссии и личного желания призывника идёт распределение в береговые части флота».

Среди призывников немало добровольцев, которые приходят в военкоматы за повестками самостоятельно, не дожидаясь уведомления. Валентин Гитин один из таких. В дальнейшем он хочет продолжить службу по контракту на авианосце «Адмирал Кузнецов».

Валентин Гитин, призывник: «Я добровольно пришел, получил повестку, расписался в ней, прошёл медкомиссию. Теперь я тут. Я считаю, что каждый должен через это пройти. Первое время сложно, но со временем привыкаешь».

Для проживания и обучения призывников созданы все необходимые условия: комнаты отдыха, чайные и спортивные уголки, а питание организовано в формате шведского стола с выбором блюд.