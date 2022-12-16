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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.22 19:30

Швейный «батальон» ЗАТО Александровск активно поддерживает участников СВО

Добро возвращается в троекратном размере! В этом уверены волонтёры ЗАТО Александровск. В большом ЗАТО в торжественной обстановке отметили тех, кто, не думая о себе, бросается на выручку другим. Среди них и швея из Гаджиево, которая трудится над созданием уникальных носилок для участников СВО.

Мама Вики всегда работала с людьми, переживала историю каждого, как свою. Поэтому северянка не могла оставаться в стороне и однажды отправилась на добровольческую акцию… С тех пор безвозмездная труд волонтёром стал частью её жизни, что и привело Викторию на сцену Ледового дворца, где благодарность за пользу обществу вручил ей глава региона.

Виктория Вахрушева, волонтёр ЗАТО Александровск: «Могу дать совет, но только один: делать всё от чистого сердца, потому что потом это возвращается всё обратно. И это очень приятно – помогать кому-либо и, когда помогают тебе».

Самых милосердных и отзывчивых граждан ЗАТО Александровск решено было отметить и на муниципальном уровне.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского Центра социальной поддержки населения: «Сколько людей было награждено за их бескорыстный труд! И это говорит о многом».

Для жён военнослужащих, живущих в режиме боевой готовности 24 на 7, помогать бойцам и членам их семей, это задача номер один. Им порой приходится забывать о собственных проблемах и бросаться на выручку более нуждающимся, рассказывают девушки из гаджиевского женсовета.

Елена Ковган, представительница Женского совета подводных сил, г. Гаджиево: «Мы периодически общаемся с ними, они рассказывают, как нелегко им приходится в зоне боевых действий. Поддерживаем их и морально, и гуманитарную помощь собираем».

Виктория несколько лет назад покинула Донецк, так что ей даже представлять не нужно, насколько ценна человеческая поддержка и взаимовыручка.

Виктория Фомина, представительница Женского совета подводных сил, г. Гаджиево: «Город свой любила, с 2014 года помогали беженцам… Вышла замуж, приехала сюда и присоединилась к девушкам, помогаем теперь совместно».

Добровольцы из Гаджиево живо откликнулись и на призыв оказать раненным бойцам и солдатам, находящимся на длительном лечении в военном госпитале, парикмахерские услуги. Большая часть наташиных клиентов, конечно, ребята, вернувшиеся со спецоперации.

Наталья Оникиенко, швея-волонтёр, ЗАТО Александровск: «Постригали их, сделали красивыми, наши герои были довольны».

Наталья вспоминает, что пришлось собирать и финансовую помощь, участникам спецоперации потребовалось средство для передвижения. На «буханку» удалось собрать средства быстро, а вот с доставкой продуктов в зону спецоперации помогали уже пограничные волонтёры. Как, например, и с поставкой тёплых вещей. Изготовлением балаклав, подштанников, снудов и толстовок занимается швейный «батальон» ЗАТО Александровск, движение «Северянки шьют для наших» набирает всё больший оборот.

А вот Наталья Оникиенко больше специалист по носилкам. Мы уже рассказывали о том, как из-под заботливых рук швеи выходят водоотталкивающие, особо прочные устройства, предназначенные для транспортировки раненных солдат. Есть и одна маленькая деталь, которая сделала носилки жительницы Гаджиево своего рода вещью уникальной.

Наталья Оникиенко, швея-волонтёр, ЗАТО Александровск: «Прежде чем дойти до госпиталя, они погибают от потери крови, заражения и болевого шока. Поэтому был придуман кармашек, в который можно было бы всё необходимое положить, чтобы мгновенно была оказана медпомощь раненому».

Набор бесхитростный: спиртовая салфетка, шприц, новокаин, папаверин, жгут, медицинские впитывающая простынь и одеяло. Последнее, к слову, тоже деталь продуманная. Чтобы спрятать теплоудерживающий с блестящей поверхностью материал, пришлось обшить его тканью.

Наталья Оникиенко, швея-волонтёр, ЗАТО Александровск: «Я его спрятала в такую же ткань, чтобы она не давала бликов. Раненого бойца укладывают на носилки, накрывают одеялом, чтобы можно было согреть человека, фиксируют лентами-стропами».

Как и все вещи, которые шьют волонтёры, носилки многофункциональны. Можно использовать в свёрнутом виде - как подушку, в развёрнутом - как матрац. В подсумок, в котором хранятся носилки, также вшит специальный карман, в него при необходимости боец может сложить предметы быта. Чехол с помощью карабина пристёгивается к экипировке или рюкзаку.

Наталья вшивает в носилки прорезиненные пластины. Они позволяют удерживать конструкцию на воде, если транспортировка раненого может проходить по болоту или озеру».

- Это пористая резина. Он не деформируется, принимают форму, которая была.

Выдерживают носилки около 100 кг, при этом сами в сложенном виде весят всего пару. Самое сложное, уверяют мастера, не пошив вещей, а подготовка к нему: вырез деталей, намётка, разметка. Гаджиевские швеи начинают работу над ещё одним многофункциональным изделием. Пятиточник – своего рода сидушка. Она лёгкая, практичная, предназначена для короткого отдыха бойцов. Но об этом мы расскажем в следующих выпусках.

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