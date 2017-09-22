«Сибирь» в Неве!

Сегодня первый в серии атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь», который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, спущен на воду на «Балтийском заводе – Судостроение» в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время торжественной церемонии поблагодарил судостроителей за их труд, возрождение отрасли, выразив надежду на то, что «нынешняя «Сибирь» тоже станет рекордсменом», как и одноимённый ледокол 1977 года постройки. Напомним, в мае за рекордно короткое время ледокол достиг Северного полюса.