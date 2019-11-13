Сибирские хаски служат на Северном флоте

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, которая базируется в посёлке Алакуртти Мурманской области, сформирован питомник ездовых собак.

Раньше для проведения показательных занятий по управлению традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера военнослужащим разведывательных подразделений арктической бригады своих собак предоставляли энтузиасты ездового спорта из Мурманской области. Но теперь животные на постоянной основе обосновались в составе соединения наряду с караульными собаками. Сейчас лохматые новобранцы проходят курс «молодого бойца» - их готовят для работы в упряжке. А с началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады.

«Наши собаки - на военной службе. Здесь мы тренируемся, отрабатываем мастерство управления упряжкой, - рассказывает Надежда Тимонина, кинолог арктической мотострелковой бригады Северного флота, - тренируем подвоз материалов, увоз бойцов. Стараемся все операции проводить бесшумно».