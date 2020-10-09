Сидим дома! Просит Минздрав

Ведомство предлагает жителям страны в эти выходные отказаться от походов в гости, посещения публичных мест и поездок в общественном транспорте из-за распространения коронавируса.

Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок, по мнению специалистов, остаются эффективными методами контроля заболеваемости Ковид-19.

Напомним, с начала эпидемии в России более миллиона двухсот человек заболели коронавирусом, из них более 22 тысяч умерли.