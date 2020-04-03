День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.20 19:30
#СидимДома и #СпортКаждыйДень
В социальных сетях набирают популярности публикации с хэштегом «Спорт каждый день». Спортсмены и любителя проводят мастер-классы и предлагают сидеть дома, но не на диване.
Комплексом упражнений поделится чемпион Мурманской области и стран Баренц-региона по баскетболу Евгений Куц.
Это простая разминка, которую не составит труда выполнить практически каждому. Главное, говорит спортсмен, все упражнения повторять несколько раз.
«Можно сесть, руки поднимаем вперед, встаём со стула, плавно садимся и встаем, - рассказывает о простых упражнениях Евгений Куц. - Для тех, кто хорошо подготовлен, можно усложнить. Поднимаем ногу, и поднимаемся…».
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Последние комментарии
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
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Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
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