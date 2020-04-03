СидимДома и #СпортКаждыйДень

В социальных сетях набирают популярности публикации с хэштегом «Спорт каждый день». Спортсмены и любителя проводят мастер-классы и предлагают сидеть дома, но не на диване.

Комплексом упражнений поделится чемпион Мурманской области и стран Баренц-региона по баскетболу Евгений Куц.

Это простая разминка, которую не составит труда выполнить практически каждому. Главное, говорит спортсмен, все упражнения повторять несколько раз.

«Можно сесть, руки поднимаем вперед, встаём со стула, плавно садимся и встаем, - рассказывает о простых упражнениях Евгений Куц. - Для тех, кто хорошо подготовлен, можно усложнить. Поднимаем ногу, и поднимаемся…».