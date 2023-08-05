Сила духа и ума: 18-летняя испанская сёрфингистка без рук продолжает заниматься спортом, а в Стокгольме курсирует беспилотный электрический паром«Табуретка»-2023: северян и гостей региона приглашают примерить роль оживших статуй, обучиться цирковому искусству, создать арт-объект и снять фильм
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.23 13:35

Сила духа и ума: 18-летняя испанская сёрфингистка без рук продолжает заниматься спортом, а в Стокгольме курсирует беспилотный электрический паром

Редкую статую Бодхисаттвы, созданную в Китае в XII веке, нашли в доме в пригороде Парижа. Её владельцы не подозревали о её ценности. Артефакт планируют продать на аукционе за миллион долларов.

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Испанская сёрфингистка в 18 лет потеряла все конечности, но не сдалась. Она продолжает заниматься этим спортом и участвует в соревнованиях.

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Редкую статую Бодхисаттвы, созданную в Китае в XII веке, нашли в доме в пригороде Парижа. Её владельцы не подозревали о её ценности. Артефакт планируют продать на аукционе за миллион долларов.

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