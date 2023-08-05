Сила духа и ума: 18-летняя испанская сёрфингистка без рук продолжает заниматься спортом, а в Стокгольме курсирует беспилотный электрический паром

Редкую статую Бодхисаттвы, созданную в Китае в XII веке, нашли в доме в пригороде Парижа. Её владельцы не подозревали о её ценности. Артефакт планируют продать на аукционе за миллион долларов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данил Клепиков.

Испанская сёрфингистка в 18 лет потеряла все конечности, но не сдалась. Она продолжает заниматься этим спортом и участвует в соревнованиях.

По водным путям Стокгольма курсирует новый пассажирский транспорт – беспилотный электрический паром. Это первое коммерческой судно в мире такого рода.

В Индонезии туристы всё чаще выбирают водные экскурсии среди мангровых зарослей. А в заповеднике рядом с Джакартой отдых сочетают с выполнением важной миссии, которая поможет защитить столицу от наводнений.

Учёные разрабатывают биоинженерные ДНК-устройства, которые эффективно действуют как невидимые пластыри, ускоряя заживление ран. Нанотехнология нацелена на то, чтобы направить терапию именно туда, где она необходима, будь то кожа или любое другое место тела.

Богатство морской жизни у берегов Гран-Канарии показали на подводных кадрах. В акватории испанского острова обитают сотни видов рыб и десятки видов млекопитающих.

В Объединённых Арабских Эмиратах восстанавливают коралловые рифы. Их большая часть обесцветилась, когда море нагрелось слишком сильно. Сейчас такой проект действует в Абу-Даби.

Австралийский Квинсленд столкнулся с нашествием сорняков, которые нарушают среду обитания животных, увеличивают риск пожаров и конкурируют с местными растениями. Однако в юго-восточной части штата некоторые фермеры нашли рогатое решение проблемы.

В Национальный парк «Гарамба» в Демократической Республике Конго завезли белых носорогов. Они помогут восстановить баланс экосистемы, который был нарушен, когда эти животные исчезли в заповеднике.

В океанариуме в японском городе Тоба родились редкие азиатские бескоготные выдры. Выжили только два детёныша. О них заботятся сотрудники океанариума.

В столице Албании Тиране рисуют огромный мурал с изображением суперзвезды футбола Лионеля Месси. Это работа аргентинского художника, который хочет отдать дань уважения своему спортивному герою. Сам форвард ПСЖ недавно наконец объявил, что переходит в «Интер Майами».

Редкую статую Бодхисаттвы, созданную в Китае в XII веке, нашли в доме в пригороде Парижа. Её владельцы не подозревали о её ценности. Артефакт планируют продать на аукционе за миллион долларов.