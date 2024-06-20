Сила Севера - в людях: Елизавета Бусько, студентка Мурманского педагогического колледжа, - о выборе профессии и особенностях обучения

«Сила Севера - в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Он создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Сегодня первый из шести выпусков программы. В гостях у нас Елизавета Бусько, студент Мурманского педагогического колледжа. Ещё не завершив учебу, Елизавета пошла работать в детский сад. Девушка отлично ладит с детьми, хотя признаётся, что для работы воспитателя очень важны не только знания, но и терпение.

Кстати, Лиза не собирается останавливаться на получении одного образования. После колледжа намерена поступать в МАУ. Причём намерена минимум дважды отучиться в вузе.