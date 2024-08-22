«Сила Севера - в людях»: Никита Цветов – об интересе к познанию мира, который определил его судьбу

В завершающем выпуске программы «Сила Севера в людях» у нас в гостя Никита Цветов, к.х.н., заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий ФИЦ КНЦ РАН.

Интерес к познанию мира, к новым открытиям был у Никиты с самого детства. Однажды, знакомая семьи спросила у него: «Чем ты хочешь заниматься?». Никита заявил: «Я хочу всю жизнь учиться».

- Тогда тебе нужно быть учёным, - был её ответ.

Наш герой родился в Калмыкии, учился и начинал работать в Санкт-Петербурге. А в 2018 году приехал в Апатиты в Кольский научный центр.

Никита говорит, что его всегда привлекали те познания, которые имеют на выходе практический результат. В настоящее время герой нашей программы занимается извлечением полезных веществ из растений. Причём экологически чистыми способами, которые вписываются в рамки зелёной химии.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Он создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.