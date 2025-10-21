Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.25 09:50

Сила Севера – в людях: Адылбек Уразметов

Это проект о людях, которые каждый день творят историю нашего края. Они защищают нашу страну, учат детей, отдают своё время и силы заботе о других, самоотверженно трудятся в разных сферах.

«Сила Севера - в людях» - медиапроект информационного агентства «СеверПост», реализуемый при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области. Телеканал «Арктик-ТВ» - партнёр проекта, выпуски которого можно увидеть в эфире «Арктик-ТВ».

Героями программ стали жители региона, которые любят свой край, считают своим счастьем - на Севере жить, и своим долгом – работать во благо Мурманской области и других людей.

Это проект о людях, которые каждый день творят историю нашего края. Они защищают нашу страну, учат детей, отдают своё время и силы заботе о других, самоотверженно трудятся в разных сферах.

Сегодня гость программы Адылбек Уразметов, врач-уролог ГОБУЗ МОКМЦ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»