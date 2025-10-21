Сила Севера – в людях: Андрей Нифантов

Это проект о людях, которые каждый день творят историю нашего края. Они защищают нашу страну, учат детей, отдают своё время и силы заботе о других, самоотверженно трудятся в разных сферах.

«Сила Севера - в людях» - медиапроект информационного агентства «СеверПост», реализуемый при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области. Телеканал «Арктик-ТВ» - партнёр проекта, выпуски которого можно увидеть в эфире «Арктик-ТВ».

Героями программ стали жители региона, которые любят свой край, считают своим счастьем - на Севере жить, и своим долгом – работать во благо Мурманской области и других людей.

Сегодня гость программы Андрей Нифантов, учитель истории и обществознания, блогер Усатый Нянь.