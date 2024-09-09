Сила Севера – в людях: Елизавета Бусько - в работе с детьми нужны не только знания, но и терпение

Так считает студент Мурманского педагогического колледжа Елизавета Бусько, которая уже работает в детском саду.

Девушке очень нравится учиться, тем более что современное обеспечение колледжа позволяет это делать с комфортом.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.