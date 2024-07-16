Сила Севера – в людях: Евгений Пьянков - о выборе профессии, любви к своему делу и карьерных возможностях

Сегодня четвёртый из шести выпусков программы. В гостях у нас Евгений Пьянков, инженер.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ».

Сегодня четвёртый из шести выпусков программы. В гостях у нас Евгений Пьянков, инженер.

В прямом эфире - беседа о выборе профессии, любви к своему делу и карьерных возможностях для молодых ребят в нашей регионе.

Мы уверены, что этот эфир будет полезен тем, кто прямо сейчас задумывается о получении образования и выборе профессии.

Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.