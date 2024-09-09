Сила Севера – в людях: Евгений Пьянков - с детства любил наблюдать за работой различных механизмов

Профессию инженера-электрика Евгений выбрал, так как считает её очень интересной. Это именно то дело, в котором, благодаря появлению новых технологий, можно постоянно развиваться.

А ещё Евгений Пьянков с детства любил что-то разбирать, мастерить, наблюдать за работой различных механизмов. Так и пришёл к электрике и электронике.

В начале пути, говорит наш гость, главное делать упор на физику и химию, а остальному при желании без проблем можно научиться. Тем более, преподаватели и наставники по практике всегда готовы помочь.

Еще на 1 курсе Евгений подписал контракт с компанией «СЗФК». Теперь получает стипендию, проходит практику на предприятии, а после окончания учебы пойдёт работать сюда же.

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