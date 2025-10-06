Сила Севера – в людях: Евгения Чибис - про волонтёров и о работе Единого волонтёрского центра Мурманской области

Евгения Чибис, общественный деятель и человек, который объединяет вокруг себя сотни неравнодушных северян.

Сегодня она – гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Евгения Чибис рассказывает о том, как идея помощи превратилась в Единый волонтёрский центр Мурманской области и во что он вырос сегодня. Рассказывает о проекте, который уже известен многим — «От родника до океана. Маяки», о том, что уже удалось сделать и какие цели стоят перед её командой.