Сила Севера – в людях: Максим Белов - в Заполярье выгодно быть резидентом АЗРФ

В Заполярье есть места, где можно остановиться, зарядить машину или заправить её, приобрести что-то в магазине, а ещё перекусить. Причём упор здесь делается на арктическую кухню. И всё это - по вполне демократичным ценам.