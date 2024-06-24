Сила Севера – в людях: Максим Белов, сооснователь ООО «Ивекта Групп», - о том, насколько выгодно в Заполярье быть резидентом АЗРФ

Максим считает, что главное для предпринимателя – это смелось. А ещё наш гость подробно расскажет о том, насколько выгодно в Заполярье быть резидентом АЗРФ.

Сегодня второй из шести выпусков программы «Сила Севера - в людях». В гостях у нас Максим Белов - сооснователь ООО «Ивекта Групп».

С тем, что такое предпринимательство, наш гость знаком давно. Сам занимался бизнесом. Потом был уполномоченным по защите предпринимателей в нашем регионе. А затем вновь вернулся к собственному делу.

Сейчас Максим Белов занимается созданием многофункциональных придорожных комплексов под брендом «Ивекта». Они объединяют в себе кафе с уникальным арктическим стрит-фудом, электрозарядную станцию для электромобилей, автозаправочную станцию, магазины и парковки.

Максим считает, что главное для предпринимателя – это смелось. А ещё наш гость подробно расскажет о том, насколько выгодно в Заполярье быть резидентом АЗРФ.

«Сила Севера - в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Он создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.