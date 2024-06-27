Сила Севера – в людях: Максим Березин и Наталья Березина ставят «диагноз» сфере здравоохранения в Заполярье

Сегодня третий из шести выпусков программы. В гостях у нас - Максим Березин, врач кардиолог МОКМЦ, и Наталья Березина, врач гастроэнтеролог МОКМЦ.

«Сила Севера - в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Он создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Сегодня третий из шести выпусков программы. В гостях у нас - Максим Березин, врач кардиолог МОКМЦ, и Наталья Березина, врач гастроэнтеролог МОКМЦ.

Максим родился в Мурманске. Врач он уже более 20 лет. Правда, работал не на Севере.

Наталью в юном возрасте привезли в Заполярье родители. Правда, она тоже потом работала не в наших краях. Вместе их свела медицина. И теперь оба доктора лечат северян.

Почему они решили продолжать медицинскую карьеру именно в Мурманской области? Какие меры поддержки для врачей существуют в Заполярье? И чего бы они пожелали молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с работой в медицине? Об этом и многом другом – в нашей сегодняшней программе «Сила Севера - в людях».