Сила Севера – в людях: Наталья Березина - хочу спасать людей

Врач-гастроэнтеролог МОКМЦ Наталья Березина с детства мечтала стать доктором. Причём, врачей в семье не было. А Наталье очень хотелось спасать людей.

Она родилась в Ульяновской области, училась и работала в Иваново. А потом вместе с мужем, тоже медиком, переехала на Крайний Север – в Мурманскую область. Говорит, что регион гостеприимный, условия для жизни и работы здесь отличные – с помощью современного оборудования и подходов, в том числе лабораторной диагностики, удаётся выявлять у пациентов редкие заболевания.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.