Сила Севера – в людях: Никита Цветов создал косметику с экстрактами заполярных растений

Никита Цветов родился в Калмыкии, учился и начинал работать в Санкт-Петербурге, а в 2018 году приехал в Заполярье – в Кольский научный центр, расположенный в Апатитах.

Никите интересна та наука, которая может принести конкретную пользу. В 2020 году наш собеседник выиграл грант от Фонда содействия инновациям по программе «СТАРТ-1». После всех необходимых исследований и разработок была произведена линейка косметики, которая содержит экстракты северных растений. Это кремы для рук и лица, где используются экстракты иван-чая и брусники.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.