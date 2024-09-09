Сила Севера – в людях: Валерия Коротких - чтобы современные дети оторвались от гаджетов, их нужно реально заинтересовать

Валерия Коротких работает учителем биологии в лицее им. Сизова в Мончегорске.

Его бабушка - медсестра, мама - педагог. В юности перед Валерией встал выбор: медицина или всё-таки преподавательская деятельность? В итоге победила педагогика.

На 4 курсе девушка окончательно решила, что хочет учить детей. Тут как раз и педпрактика… А на пятом – уже настоящая работа.

Чтобы современные дети оторвались от гаджетов, их нужно реально заинтересовать, говорит Валерия. И у неё это отлично получается! И если вы действительно хочет быть учителем, не отступайте от своего пути, хотя без сложностей не получится.

Кстати, работу в Мончегорске Валерия Коротких нашла благодаря программе «Курс на Север». Проект кадрового сопровождения переезжающих в наш регион инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«Сила Севера в людях» - это совместный проект радиостанции «Монте Карло Мурманск» и телеканала «Арктик-ТВ». Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.