«Сила Севера в людях!»: народное голосование определит лучших

А если бы существовала онлайн-доска почёта, где каждый мог увидеть выдающихся и преданных своему делу жителей региона. Именно об этом проект «Сила Севера в людях!». Это возможность в очередной раз подчеркнуть важность вклада тех, кто каждый день спасает жизни, защищает, учит, изобретает и делает жизнь людей лучше.

«Люди, которые сделали Север сильнее. Выбери своего героя» – лозунг, который отлично отражает суть народного проекта «Сила Севера в людях!». Это уже не просто инициатива, а хороший и добрый проект, где каждый житель Мурманской области может выдвинуть своего героя и поддержать достойных кандидатов на региональном уровне.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Какая цель? Для того, чтобы наших учителей, медиков, тех, кто работает в промышленности, всех тех, кто заслуживает внимания со стороны общественности, чтобы мы могли об этих людях рассказать».

Имена тех, кто получит наибольшую поддержку, будут отмечены на цифровой доске почёта. Сейчас на сайте представлено двадцать номинаций в пяти блоках: Профессиональное сообщество; Сообщество и взаимопомощь; Город и среда; Культура и идентичность и Специальные номинации. Инициатива такой народной доски почёта выдвинута депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко и поддержана главой региона Андреем Чибисом. Но проект пока дорабатывается и продолжает обрастать новыми номинациями. Именно одну из них участники оргкомитета обсудили в Центре управления регионом.

Предложить кандидатуру или проголосовать за участников можно на портале «Наш Север». Регистрация продлится по 30 июня. Затем народное голосование определит фаворита. Итоги конкурса подведут уже осенью. В начале сентября состоится торжественное награждение победителей, а на портале «Наше Север» будет опубликована доска почёта.